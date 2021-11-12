/660905/وكيل-أول-مجلس-النواب-يثمن-مشاركة-الرئيس-السيسي--في-مؤتمر-باريس-لإنهاء-الأزمة-الليبية

ثمن المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي من اجل ليبيا ، بناء على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واكد وكيل أول مجلس النواب ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تلعب دورا بارزا وفعالا في ملف ليبيا منذ بداية الأزمة، من أجل خروج ليبيا من الأزمة التي تمر بها حاليا، وعودتها إلى وضعها الطبيعي، واستقرار وأمن شعبها الشقيق .

وأضاف المستشار سعد الدين، ان حرص مصر على اجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها، بهدف انهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية وعودة الاستقرار الى ليبيا والمنطقة بأكملها .