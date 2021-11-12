/660906/الجزائر-تسحق-جيبوتي-برباعية-والتعادل-يحسم-لقاء-بوركينا-فاسو-والنيجر-بتصفيات-كأس-العالم

انتهت أحداث مباريات المجموعة الأولى، من منافسات الجولة الخامسة بالدور الأول من تصفيات القارة الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق المنتخب الجزائري الفوز برباعية نظيفة على منتخب جيبوتي، في لقاء شهد علية ملعب القاهرة الدولي، ويأتي هذا في لقاء الأياب بين المنتخب وعلى المستضيف المنتخب الجيبوتي.

أهداف مباراة الجزائر أمام جيبوتي

وسجل محمد يوسف بلايلي الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 29، وجاء الثاني عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 40ن والثالث عن طريق سفيان فيجولي بالدقيقة 42، والرابع والأخير من نصيب إسلام سليماني في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة من اصل 5 مباريات حقق فيهم الفوز في 4 مباريات وتعادل وحيد وبدون خسارة.

بوركينا فاسو والنيجر

وفي الجانب المقابل حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة النيجر وبوركينا فاسو، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، من الدور الاول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبهذا التعادل يتجمد ويهدد منت بوركينا فاسو فرصة المنتخب الجزائري للتأهل، حتى الجولة الأخيرة، ويحتل فاسو المركز الثاني برصيد 11 نقطة من أصل 5 مباريات، وبفارق نقطين خلف الجزائر المتصدر.

نتيجة مباراة الجزائر والنيجر بالجولة الرابعة:

انتهت أحداث مباراة المنتخب الجزائري ومنتخب النيجر، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، لصالح محاربي الصحراء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ونجح المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز أمام النيجر ليواصل تحقيق الإنجاز ويحقق الفوز الـ 31 على التوالي بدون أي نتائج سلبية في مختلف المسابقات.

نتيجة مبارتي الذهاب والإياب

حقق المنتخب الجزائري الفوز على منتخب النيجر بنتيجة 12 هدف دون رد، في لقائي الذهاب بالجولة الثالثة والإياب بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى.

وافتتح الدولي الجزائري رياض محرز سجل التهديف في المباراة، وعاد عيسى ميندي بالهدف الثاني، وسجل إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث، وأكد بغداد بونجاح بالهدف الرابع.