لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. غلق مسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد عبد المنعم رياض– بمنية غريطة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت الوزارة، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وعمارة بيوت الله -عز وجل- لا يمكن أن يكون سببا فى غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة فى تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازي، وعدم السماح باستخدام المسجد فى غير الصلوات الراتبة. جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الدقهلية.

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