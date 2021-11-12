عاجل- السيسى لليبيين: يا أحفاد المختار.. حان الوقت لتلفظوا كل أجنبى ودخيل

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة للشعب الليبى، قائلاً: "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكى تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالى والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطنى، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبى ودخيل مهما تغنى بأن فى وجوده خيرًا لكم".





وتابع الرئيس السيسى: "الخير فى أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سندًا لكم وقوة متى احتجتموها، دعمًا لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم". صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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