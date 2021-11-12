/660899/بيان-الزمالك-يشكر-الرئيس-السيسي-بمد-مهلة-الأعمال-والإنشاءات-بأرض-حدائق-أكتوبر

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بياناً يتقدمون فيه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بمنح النادي مهلة إضافية للقيام بأعمال الإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض المخصصة للنادي بحدائق أكتوبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الزمالك أن الرئيس السيسي منح القلعة البيضاء مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وجاء نص البيان كالتالي:

رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالأصالة عن أنفسهم وباسم واحد وتسعين ألف أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي، يتقدمون بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته السامية بمنح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينه حدائق أكتوبر.

وإذ يعرب الجميع عن عظيم الامتنان لتلك التوجيهات والاستجابة الكريمة لمناشدتنا كعهدنا في فخامة الرئيس، أن يولي كل العناية لصوت المواطنين في كل مكان بما يزرع الأمل في النفوس ويخلق دوافع العمل الجاد المثمر.

كما تأتي ترسيخا لسياسة ثابتة ومستمرة تقوم على إدراك وفهم عميق لقضايا الوطن ومن ذلك أهمية الدور الاجتماعي والرياضي الذي يجب أن تضطلع به الأندية الرياضية، ويعاهدون سيادته على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مصر الحديثة.

حفظ الله مصر.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.