في فترة التوقف الدولي.. الأهلي يواجه منية سمنود غداً

/660909/في-فترة-التوقف-الدولي-الأهلي-يواجه-منية-سمنود-غدا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تأتي ودية منية سمنود في إطار التحضيرات الخاصة بالمرحة المقبلة التي يستهلها الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري .

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام،عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي في الدوري

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والمعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

أليو ديانج

حصل أليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك.

وكانت رابطة الأندية أعطت ديانج أفضل لاعب بالجولة الثالثة، بعدما حصدها في الأسبوع الأول بيرسي تاو والثاني حمدي فتحي ليكون لاعبي الأهلي هم من حصدوا جائزة لاعب الجولة في أول 3 أسابيع.

الزمالك

توقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.