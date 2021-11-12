/660910/مي-رشدي-مشاركة-الرئيس-السيسي-فى-مؤتمر-باريس-يؤكد-دور-مصر-المحوري-في-دعم-المسار-السياسي-الليبي

ثمنت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر باريس الدولي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدة بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.

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وأشادت النائبة مي رشدي، بتكاتف المجتمع الدولي، خلال المؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" لمساندة ليبيا خلال هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به، مشيرة إلي أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، إضافة إلي خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، موضحة ضرورة إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي الليبي

وتابعت مي رشدي: أن برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة انها تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.