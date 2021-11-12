/660911/النائب-محمود-سامي-مصر-تسعى-للتسوية-السياسية-وحشد-المجتمع-الدولي-لحل-الأزمة- الليبية

ثمن النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للإنتخابات الليبية، المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

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وقال النائب محمود سامي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مؤتمر باريس يمثل خطوة هامة على طريق التسوية السياسية فى ليبيا، مشيرا إلى أإن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال المؤتمر، على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة واستقرار ليبيا خلال المرحلة الحالية قائلاً إن مصر بذلت جهودا كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

النائب محمود سامي: مصر تسعى للتسوية السياسية وحشد المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

واكد على أن مصر تحرص على مواصلة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الدول تجاه تسوية الأزمة الليبية، من خلال دور المحوري والريادة بالمنطقة ,وكركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي .

يذكر أن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ينطلق ،بالعاصمة الفرنسية اليوم الجمعة/، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم .