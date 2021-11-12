/660912/على-لطفي-يكتفي-بتدريبات-الجيم-وتصعيد-حارس-شباب-الأهلي-للفريق-الأول

اكتفى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات بدنية خفيفة في "الجيم".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، حيث أدى جلسة في "الجيم".

تصعيد حارس الشباب

كما قام الجهاز الفني للفريق بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صباح اليوم الجمعة بتصعيد محمد أشرف "كوتو" حارس مرمى فريق الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية اليوم للثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ومحمد أشرف الذي تم تصعيده للمشاركة في المران.

تأتي ودية منية سمنود في إطار التحضيرات الخاصة بالمرحة المقبلة التي يستهلها الأهلي بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري .

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الخميس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام،عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي في الدوري

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

والمعروف أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

أليو ديانج

حصل أليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك.

وكانت رابطة الأندية أعطت ديانج أفضل لاعب بالجولة الثالثة، بعدما حصدها في الأسبوع الأول بيرسي تاو والثاني حمدي فتحي ليكون لاعبي الأهلي هم من حصدوا جائزة لاعب الجولة في أول 3 أسابيع.