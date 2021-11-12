عرض مسلسل «موضوع عائلي» لـ ماجد الكدواني في هذا الموعد

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دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل موضوع عائلي لـ ماجد الكدواني

ويعرض مسلسل «موضوع عائلي» في يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، وهو من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى، وبتكون من 10 حلقات فقط.

ويستعد الكدواني أيضا، لطرح فيلم “برة المنهج”، “ الذي يدور حول طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة حبث أن الفيلم في مراحله الأخيرة وسيطرح قريبا وأخبار أكثر عنه ستطرح قريبا

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم من بطولة الطفل الموهوب عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار، والفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد.

هذا شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.

أعمال تعرض للفنان ماجد الكدواني خلال الفترة الحالية

ويعرض للفنان ماجد الكدواني في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.