«العين تدمع والقلب يحزن»..حلا شيحة تودع شقيقة زوجها بكلمات مؤثرة

/660914/العين-تدمع-والقلب-يحزنحلا-شيحة-تودع-شقيقة-زوجها-بكلمات-مؤثرة

ودعت الفنانة حلا شيحة، شقيقة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد رسالة حلا شيحة لشقيقة زوجها

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، والفيديوهات “انستجرام”: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا اطيب قلب وروح مش من العالم ده .. انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء”.

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، شقيقة معز مسعود، الداعية الإسلامي زوج الفنانة حلا شيحة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

السيرة الذاتية لمعز مسعود

معز مسعود مصري من مواليد 27 فبراير 1978عاش أول حياته في الكويت، وكان موهوبًا في الموسيقى، فأصبح قائدًا لفرقة موسيقية وعازفَا للغيتار. تخرّج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، بعد حصوله على بكالوريوس في الاقتصاد، وتحوّل لدراسة العلوم الإسلامية بعدما توفي 6 أشخاص من أصحابه المقربين، بشكل متسلسل ومفجع في وقت متقارب في العام نفسه، ثم أصيب بورم وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.