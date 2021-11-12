التضامن تطلق الجائزة الوطنية للمتطوعين بالتعاون مع الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر، الجائزة الوطنية للمتطوعين، فى إطار احتفال برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وكذلك مرور عشرين عامًا على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولى للمتطوعين.





تهدف الجائزة، التى تأتى تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى الاحتفاء بمساهمة المتطوعين المصريين فى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية التى تواجه مجتمعاتهم نتيجة جائحة فيروس كورونا، وكذلك دورهم الفعال فى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مجالات الجائزة:-

الموضوع الرئيسى: الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا COVID-19 ويندرج تحته المجالات الفرعية التالية للتقديم: الجهود التطوعية فى مجال الصحة والصحة النفسية، الجهود التطوعية للحد من الآثار الاجتماعية للجائحة، الجهود التطوعية للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، الجهود التطوعية لدعم الوصول إلى الإنترنت والتقليل من الفجوة الرقمية.

فئات الجائزة:-

جائزة أفضل متطوع:- يتم ترشيح أفضل متطوع/ة "يسمح بفرد واحد فى كل مجال" بواسطة الجهة التطوعية التابع/ة لها وتخصص لكل مجال من مجالات الجائزة الموضحة أعلاه بواقع جائزتين لكل مجال.

جائزة أفضل بيئة داعمة للتطوع:- تقدم الجائزة الجهة التطوعية التابع لها المتطوع/ة الفائز/ة بـ"جائزة أفضل متطوع".

معايير التقديم وترشيح المتطوعين:- الإطار الزمنى لتنفيذ الجهد التطوعى منذ بداية الجائحة، خلال عامى 2020 و2021، أن يكون المُرشح/ة من متطوعى الجهة ونشط/ة بها لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل، الشمولية، أى شمول العمل التطوعى الفئات الضعيفة/المهمشة من السكان "أطفال الأسر الفقيرة، والشباب فى الأسر الفقيرة، والنساء فى المناطق الريفية، والمهاجرون/اللاجئون العاملون فى القطاعات غير الرسمية، والنساء ذوات الإعاقة، والمجتمعات الزراعية الريفية فى المناطق الساحلية/الدلتا وصعيد مصر"، تطبيق المعايير الأساسية للعمل الإنسانى، الأثر المجتمعى للعمل التطوعى الذى شارك/ت فيه المتطوع/ة من حيث حجم المستفيدين والاستدامة وفرص النمو المستقبلية، فاعلية الدور التطوعى الذى قام به المتطوع/ة لإنجاز المهمة الموكلة إليه/ا من حيث الوصول للمستفيدين، والتوسع الجغرافى وأهمية الدور الذى قام/ت به، روح المبادرة ودافع التطوع ومستوى الإلهام والابتكار المُقدم من المتطوع/ة، الالتزام والجدية من قبل المتطوع/ة، التأثير الإيجابى للمتطوع/ة على فريق العمل إن وجد.

الجوائز المُقدمة:-

جائزة تقديرية لأفضل متطوع/ة فى مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر "8 جوائز".

جائزة تقديرية لأفضل بيئة داعمة للتطوع فى مصر لعام 2021 مُقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر للجهة التطوعية التابع/ة لها أفضل متطوع/ة 2021.

جوائز عينية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال اليوم الدولى للمتطوعين، آخر موعد للتقدم للجائزة 21 نوفمبر 2021.

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