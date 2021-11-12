فيديو.. الجيزة تواصل إزالة المخالفات بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة تأتى استكمالاً للحملات التى نظمتها المحافظة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية، وأسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لتجارية ومخالفات تشطيب لمحلات تحت الإنشاء مقامة بدون ترخيص، وإزالة كاملة لغرفة بجراج مخالف، وضبط وإيقاف نشاط لورشة خياطة ومخزن للعب الأطفال بدون ترخيص بالعقارات رقم 426 قطعة ل و295 قطعه ط و210 قطعة هـ و272 قطعه هـ.

كما تم ضبط وإيقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقارات رقم 437 قطعه خ و395 قطعة ط 291 قطعة ع و24 قطعه م و203 قطعة ط، وإيقاف أعمال تحويل فيلا بالعقار رقم 228 قطعة ط، وتكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات.

وتم سحب سيارة جامبو من مخزن ببدروم مخالف بدون ترخيص بالعقار رقم 433 قطعة ط، كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات بالبوابة الثانية القديمة ومناطق 28 قطعة ص و210 قطعة هـ، ورفع اشغالات المقاهى والمحلات المخالفة، والتى أسفرت عن ضبط عدد من الشيش وإزالة للإعلانات واللافتات بدون ترخيص بإجمالى 470 حالة اشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخاذن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.