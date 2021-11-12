الأوقاف تحذر من شخص ينتحل صفة مفتش

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف أن المدعو أسعد محمد محمد موسى، ليس مفتشًا بالوزارة ولا علاقة له بالأوقاف، وأنه تم تحرير محضر ضده بمعرفة إدارة أوقاف الفشن رقم 4773 لسنة 2021م لانتحاله صفة مفتش بالأوقاف.





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