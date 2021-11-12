وزير الشؤون الخارجية بمالطا: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - استقبل إيفارست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطى، نيابة عن الدكتور روبرت أبيلا رئيس الوزراء المالطى، ندى دراز، سفيرة مصر فى مالطا، بمقر وزارة الخارجية المالطية، بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها بالبلاد.





تناول الاجتماع مجالات التعاون المختلفة بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأثنت السفيرة المصرية على التنسيق القائم مع مالطا فيما يخص العلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى. أشاد الوزير المالطى، بالتطور الذى شهدته العلاقات بين البلدين خلال فترة عمل السفيرة ندى دراز، والذى يُمكِن البناء عليه لتحقيق مزيد من التعاون بين مصر ومالطا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وأكد على الأهمية التى تُمثِلها مصر كركيزة للأمن والاستقرار فى منطقة المتوسط ولدورها المحورى فى جميع القضايا الإقليمية والدولية.

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