/660920/الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يستقبل-الرئيس-السيسى-بالإليزيه

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة، في قصر الإليزيه بباريس مع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي . صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

دوت الخليج

وشهد اللقاء إجراء مباحثات بين كلا من الرئيسين حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارة الرئيس السيسي لباريس، مشيدا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتى انعكست فى الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين.

الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بالإليزيه

وأكد ماكرون أن بلاده تطلع لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. كما أكد "ماكرون حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى.