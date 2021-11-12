/660921/إصابة-شخصين-نتيجة-انقلاب-دراجة-بخارية-بطريق-الفيوم-الجديد
تلقى مرفق اسعاف بني سويف بلاغ يفيد بإنقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم نتيجة السرعة الزائدة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وأسفر الحادث عن إصابة حجاج شعبان عبدالتواب ٣٥ عام وهو عامل مقيم بمركز ناصر التابع لمحافظة بنى سويف وهو أشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، كذلك إصابة حسن سيد محمد ٣٤ عام عامل، مصاب ما بعد الارتجاج مع شبه نزيف بالمخ.
إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة بخارية بطريق الفيوم الجديد
وقد تلقى اللواء طارق مشهور مدير الامن مساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بالحادث وتم معاينة مكان الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.
نائب المحافظ" بلال حبش" يقود حملة رفع الاشغالات المخالفة بترعة البوصة وجسر اسلام .
على جانب أخر قام السيد بلال حبش نائب المحافظ يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ومسؤلي الاشغالات والمرافق والأسواق بحملة بشارع ترعة البوصة وجسر اسلام.
ذلك في اطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة العمل الميداني بالمنطقة لمنع الاشغالات المخالفة ، والعمل على التزام الباعة بأماكنهم بسوق ترعة البوصة وتحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية .
أسفرت الحملة عن رفع عدد 161 اشغال متنوع مخالف من شارع ترعة البوصة وجسر اسلام، وضبط عدد من المقاهي المخالف للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .
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