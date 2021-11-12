في أول ظهور له بعد حادث السير..وائل كفوري يحيي حفل غنائي بالكويت

/660919/في-أول-ظهور-له-بعد-حادث-السيروائل-كفوري-يحيي-حفل-غنائي-بالكويت

يستعد المطرب وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي جديد بدولة الكويت، وذلك في يوم 29 ديسمبر المُقبل في مدينة اسطنبول، تزامنا مع ليلة رأس السنة.

دوت الخليج يرصد موعد حفل وائل كفوري بدولة الكويت

وروج وائل كفوري للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ويحيي وائل كفوري ، سلسلة من الحفلات خلال الفترة المُقبلة، بعد حادث السير الذي نجى منه، أول هذه الحفلات يوم الجمعة المُقبلة 19 نوفمبر مع الفنانة هيفاء وهبي بأحد فنادق مدينة دبي الإماراتية، والآخر يوم 17 ديسمبر على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية مع الفنان ملحم زين.

حادث وائل الكفوري

وكان نشر الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية لوائل كافوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى تعرض الفنان وائل كفوري لكدمات بجسده وبعض الجروح والخدوش، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ويعود سبب الحادث بسبب اصطدام السيارة ببعض العوائق الإسمنتية بجانب الطريق على الطريق الدولي لمدينة جبيل.

ثم طمأنت طليقة الكافوري الجمهور على حالته الصحية عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله”، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالحادث.

أخر أعمال وائل كفوري

الجدير بالذكر، أنه يستعد النجم وائل الكافوري لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعاون الثاني مع المنتج المصري حمدي بدر.

وآخر أعمال الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية البنت القوية، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة “And Beyond” ومن توزيع شركة “Digital Sound”.