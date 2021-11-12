بمشاركة 16 دولة عربية وأوروبية.. بنى سويف تستضيف سباق الفراعنة الدولى

جدة - نرمين السيد - أطلع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى قطاع السياحة، الخطوات والتيسيرات التى وجه بتوفيرها لسباق الفراعنة الدولى أثناء مروره بالمحافظة، والذى يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولى لسباقات الطرق"AIMS"، تحت رعاية الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة فى مجال تنظيم الأحداث الرياضية.





وأوضحت رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة -فى تصريح اليوم الجمعة- أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ فى هذا المجال، تم اليوم استقبال المشاركين فى السباق فى دورته الـ21، عند مرورهم بهرم ميدوم، ضمن خط سير السباق "لمسافة 100كم"، والذى بدأ من هرم هوارة بمحافظة الفيوم، مرورًا بهرم ميدوم، وصولًا إلى هرم سقارة بالجيزة، ويشارك فيه 150 متسابقًا يمثلون 16 دولة عربية وأوربية منها: فرنسا، جنوب إفريقيا، كندا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، وأمريكا، إنجلترا، الأردن والسعودية.

وأشارت إلى أن فريق عمل من الإدارة العامة للسياحة استقبلت المتسابقين أثناء مرورهم بمنطقة ميدوم وتوزيع بعض المشروبات والكتيبات والمطويات السياحية المتضمنة أهم المعالم السياحية والأثرية عن محافظة بنى سويف بمختلف اللغات.

كان فى استقبال المشاركين فى السباق كل من رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة بنى سويف، وهبة السيد عزت وكيل الإدارة العامة للسياحة، ومحمد فتحى مشرف ومسؤول الرحلات بإدارة السياحة وبعض مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.