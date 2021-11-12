البيان الختامى لمؤتمر باريس الدولى: العالم يتفق على خروج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - المؤتمر يؤكد على رفض التدخلات الأجنبية وإخراج المرتزقة من الأراضى الليبية

الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ديسمبر

دعا المؤتمر إلى إنشاء هيئة مصالحة وطنية

وشاركت البلدان والمنظمات الإقليمية التالية بالمؤتمر: "الجزائر، وتشاد، والصين، وقبرص، وجمهورية الكونغو الديمقراطية التى تترأس الاتحاد الإفريقى "ومصر، واليونان، والأردن، والكويت" التى تترأس مجلس جامعة الدول العربية "ومالطة، والمغرب، وهولندا، والنيجر، وقطر، وروسيا، وإسبانيا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، وجمهورية الكونغو" التى تترأس اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الإفريقى "والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، وجامعة الدول العربية، وأمانة المجلس التنفيذى للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل".

احترام السيادة الليبية

وجدد المؤتمر تأكيده على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية، مؤكدا: "نرفض جميع التدخلات الأجنبية فى الشؤون الليبية".

وأشاد المؤتمر بالتقدّم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار فى ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية فى تونس العاصمة فى 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية فى 10 مارس 2021، وأعرب القادة المشاركون عن التزامنا بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذى وُقّع فى 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 24 ديسمبر 2021 ، وفقًا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارَين 2570 و 2571 الصادرَين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثانى.

وأقر مؤتمر باريس حول ليبيا منذ الاتفاق السياسى الليبى المؤرخ فى عام 2015 ، بنتائج مؤتمرَى باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيّما بالتقدّم المحرز إبّان عملية برلين بشأن ليبيا، وأشاد المؤتمر بدعم استقرار ليبيا الذى عُقد فى طرابلس فى 21 أكتوبر 2021 باعتباره مساهمة مهمة يقوم بها الزعماء الليبيون دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وإنجازًا تاريخيًا بعد مضى عشر سنوات على الثورة الليبية. ونثنى على التزام المجلس الرئاسى الانتقالى وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسى عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضى الليبية.

وأكد البيان الختامى للمؤتمر"التزام المجتمع الدولى المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية المجلس الرئاسى الانتقالى وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والسلطات الليبية المعنية الأخرى، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار فى ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة.

إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا

وذكر نص البيان :"ندعو مجددًا إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسى الانتقالى كما ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدّى، ونثنى على دور الأمم المتحدة فى إضفاء الطابع العملى على استنتاجات مؤتمرَى برلين الأول والثانى وفى تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرارات 1325، و 1970 و 2570 و 2571، ونعرب عن دعمنا الراسخ للجهود التى تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والتى ترمى إلى تعزيز الحوار السياسى والأمنى والاقتصادى الشامل الذى يجمع بين الليبيين ويقودونه بأنفسهم، وإلى رصد انتهاك حقوق الإنسان ومخالفتها وخرق القانون الدولى الإنسانى والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، ونقرّ بالدور الجوهرى الذى تؤدّيه البلدان المجاورة لليبيا، والمجموعة الرباعية المعنية بليبيا الاتحاد الأفريقى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا والتابعة للاتحاد الإفريقى وبالجهود المهمة التى تبذلها دعمًا لعملية السلام الليبية التى ترعاها الأمم المتحدة".

إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

وشدد البيان على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية فى 24 ديسمبر 2021 وفق ما ورد فى خريطة الطريق السياسية وما أقرّه القراران 2570 و 2571 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2021، واستنتاجات مؤتمر برلين الثانى الذى عُقد فى 23 يونيو 2021 وأن توافق على نتائجها، ونثنى على الخطوات التقنية التى اتُّخذت من أجل التحضير لعملية الاقتراع، وفق ما تؤكّده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما فى ذلك تسجيل 2،8 ملايين ليبى على قوائم الاقتراع. ونأخذ علمًا بالإعلان عن فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعن وضع جدول زمنى للانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتبارًا من 24 ديسمبر 2021، كما نأخذ علمًا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوجوب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى وقت واحد. ونتطلع إلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجدول الزمنى الكامل للانتخابات وإلى تنفيذة فى ظل ظروف سلمية، وندرك أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجرى عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أى فراغ فى السلطة.

وشدد على أهمية أن تكتسى العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية. وندعو بالتالى الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعى الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق، استعدادًا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر2021، ونقدم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح فى 24 ديسمبر 2021 ، بما فى ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى وقت واحد. ونتشاطر تطلّع الشعب الليبى إلى ممارسة حقه فى الاقتراع لاختيار ممثلين لهم فى السلطتين التنفيذية والتشريعية. وندرك حاجة المؤسسات الليبية إلى أن تتوحّد لكى تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب، ونحثّ البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع فى مختلف أرجاء ليبيا.

دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

ودعا المؤتمر جميع السلطات والمؤسسات الليبية المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكى تتمكّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، ولكى تتيح مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والبنّاءة وإشراك الشباب. ونحضّ الزعماء الليبيين والمؤسسات الليبية على اتخاذ تدابير محددة تضمن تمثيلًا نسائيًا حقيقيًا فى السلطة التشريعية الجديدة وعلى إشراك المجتمع المدنى فى هذه الجهود، وونذكّر بأن الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية المقبلة ستتيح للشعب الليبى اختيار ممثلين ومؤسسات موحّدة من بين الجهات الفاعلية السياسية الليبية كافةً، وبأن تسهم فى ترسيخ استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ونثنى على الجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل اتخاذ التدابير الضرورية التى تضمن أمن العملية الانتخابية وتكفل تسليم السلطة على نحو ديمقراطى للحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات، وشدد على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى دعم الانتخابات المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر 2021 ونعرب عن التزامنا فى تقديم الدعم التام لليبيا خلال إجراء العملية الانتخابية.

ووفقا للبيان الصادر فإنه حض جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021 ، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيّد بمدونة السلوك التى

أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلّى بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأى عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطى للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة، ونؤكّد أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التى قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسى أو تقوّضهما أو تتلاعب بهما أو تزوّرهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج فى قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن فى عام 2021، ونلتزم باحترام العملية الانتخابية الليبية ونحضّ جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذونا.

مراقبون على الانتخابات

وحث البيان الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأى العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقى، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة، كما نشدد على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والب نّاءة والمتساوية فى الحياة السياسية والعامة.

الالتزام بوقف إطلاق النار

وأكد البيان الالتزام بتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار الذى أُبرم فى 23 أكتوبر 2020 ونشيد بإعادة فتح الطريق الساحل، وأثنى بشدّة على عمل اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 + 5 ، ونلتزم بدعم السلطات الليبية المعنية واللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 وبالتنسيق معها بالكامل، وندعم دورها المحورى فى مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذًا كاملًا وفوريًا وفى سعيها إلى تحقيق ذلك. ونشيد بتبادل الأسرى وبعمليات الأمن المشتركة التى ترعاها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5+ 5.

سحب المرتزقة والأجانب والقوى الأجنبية

وأعرب القادة عن دعمهم التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من

الأراضى الليبية، التى أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5+ 5، تماشيًا مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2021 ، بما فى ذلك عن طريق وضع إطار زمنى على وجه السرعة كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذى أُبرم فى 23 أكتوبر 2020 وللقرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونوّه بالاجتماع الذى عُقد بهذا الشأن فى جنيف من 6 إلى 8 أكتوبر 2021. ونلتزم بتيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على نحو متزامن ومرحلى وتدريجى ومتوازن وفق ما ورد فى خطة العمل، وندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذ أحكامه من دون تأخير. ونأخذ علمًا بأن ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية والأطراف المسلّحة غير التابعة للدولة يستدعى الاسترشاد بتوجيهات اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 + 5، بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ويستلزم التنسيق السريع بين بلدانهم الأصلية وليبيا، ونثنى على الاجتماع الذى عُقد بين اللجنة العسكرية التابعة للحوار 5 +5 والبلدان المجاورة، أى تشاد والنيجر والسودان، فى القاهرة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2021 للاتفاق على صياغة آلية اتصال وتنسيق.

وأشاد بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التى وُضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 +5 ، وندعو إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2021 ، ونحضّ آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية إلى الإسراع فى الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك.

جزاءات مجلس الأمن

ودعا القادة فى البيان الختامى جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن فى ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية، ونأخذ علمًا بما تضطلع به عملية إيرينى التى تنفّذها القوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن فى أعالى البحار قبالة السواحل الليبية.

وأشاد بالمبادرات الحالية التى يقوم بها الليبيون من أجل نزع سلاح أفراد المجموعات المسلحة والأطراف غير التابعة للدولة وتسريحهم وإعادة إدماجهم فى المجتمع، بمشاركة جميع المؤسسات الليبية، بما فيها البلديات وغرف التجارة والمجتمعات المحليّة، وبمشاركة النساء أيضًا، ما يتيح وضع خطة مستفيضة وشاملة على نطاق الوطن لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج فى المجتمع، كجزء من التسوية السياسية فى ليبيا، ونشدد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية فى تنفيذ خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تنفيذًا فاعلًا.

وشدد على أهمية مراعاة العنف الجنسانى، بما فيه العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات، خلال مراقبة وقف إطلاق النار، وفى خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفى ترتيبات إصلاح القطاع الأمنى، وخلال التدقيق فى القوى الأمنية المسلّحة، وفى القضاء، وخلال منح التعويضات، وفى مجال الإنعاش والتنمية، كما نشدد على أهمية أن تراقب اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 + 5 التنفيذ الكامل لهذه الخطة بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأعرب القادة فى البيان عن دعمهم لإصلاح القطاع الأمنى ونشدد على أهمية إنشاء هيكلية عسكرية وأمنية موحّدة وجامعة وخاضعة للمساءلة بقيادة مدنية، ونحثّ السلطات الليبية على تعزيز التزامها وإحراز المزيد من

التقدّم من خلال إقامة حوار جامع لتناول هذه القضايا، بمعزل عن التدخلات الأجنبية، وخاصة على مراعاة محادثات القاهرة.

محاربة الإرهاب فى ليبيا

وأكد مجددًا ضرورة محاربة الإرهاب فى ليبيا بشتى السبل، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى اللذين يقرّان بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان مقوّمات تعزز بعضها البعض وهى جوهرية من أجل اتباع نهج فاعل وشامل للتصدّى للإرهاب، ونثنى على الدور المهم الذى يضطلع به الليبيون فى محاربة الإرهاب فى أراضيهم ونعترف به، وندعو جميع الأطراف إلى الانفصال عن المجموعات والأفراد المدرجة فى قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، وندعو أيضًا إلى تنفيذ القرار 2368 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2017 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وبأفراد ومجموعات وكيانات محددة، ولا سيّما الأحكام المتعلقة بمنع السفر، وحظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول، ونؤكّد مجددًا ضرورة تعزيز التعاون من أجل مكافحة التهديد الذى يفرضه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، عملًا بالقرار 2322 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2016، ونشيد بإنشاء السلطة الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، تماشيًا مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأثنى القادة فى البيان على الدور الفاعل الذى يضطلع به المجلس الرئاسى الانتقالى فى ترويج الحوار مع البلدان المجاورة لليبيا، نظرًا إلى البعد الإقليمى للأزمة، بما فى ذلك التهديد الناتج عن نقل الأسلحة وتخزينها على نحو غير شرعى وعن تنقّل المجموعات المسلّحة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب بحرية عبر الحدود، ونشيد بالجهود التى تبذلها البلدان المجاورة من أجل دعم الليبيين فى إرساء الاستقرار فى بلدهم، بما فى ذلك عن طريق تفعيل الاتفاق الرباعى بشأن إدارة نقاط العبور والموقّع بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، ومن خلال الجهود التى يبذلها كلٌّ من الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية.

على الصعيد الاقتصادى

وشدد البيان على أهمية أن تقوم ليبيا بالمزيد من الخطوات سعيًا إلى توحيد مصرف ليبيا المركزى وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولى، من دون تأخير. ونشدد أيضًا على ضرورة إدارة الموارد على نحو شفاف وتوزيعها توزيعًا منصفًا وتوفير الخدمات العامة فى جميع أرجاء البلاد، وندعو حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى مواصلة بذل جهودها من أجل إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية وتحسين الخدمات الأساسية لكى ينتفع بها جميع السكان فى جميع المناطق الليبية، ونثنى فى هذا الصدد على الجهود المبذولة سعيًا إلى إعادة توحيد المؤسسات السيادية الليبية.

ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ عليهما، تماشيًا مع القرارات 2259 لسنة 2015 و 2441 لسنة 2018 و 2571 لسنة 2021 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونعرب عن قلقنا إزاء استمرار المجموعات المسلحة فى محاولة

فرض سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى تصدير النفط، ونؤكّد أن هذه الأعمال من شأنها أن تهدد السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا، كما دعا مجلس النواب الليبى وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى استئناف المشاورات الرامية إلى إقرار الموازنة الوطنية المتكافئة والتوافقية، ونشدد على أهمية ضبط عملية إعداد الموازنة وإصدارها، بغية تعزيز حوكمة الموازنة والشفافية والمساءلة، بالتزامن مع نشر المعلومات المتعلقة بالإنفاق بموجب الترتيبات المالية.

وأكد أن السلطات الموحّدة والمنتخبة ديمقراطيًا والخاضعة للمساءلة الشعبية والحريصة على ضمان الشفافية والوحدة ومكافحة الفساد وتوفير حاجات السكان فى جميع أرجاء ليبيا، تُعدُّ بادرة إيجابية على أن الأصول، متى يُعلّق تجميدها، ستتم إدارتها واستخدامها بما يصبّ فى مصلحة استقرار ليبيا وتنميتها وفى مصلحة ازدهار الشعب الليبى، ونؤكّد فى هذا السياق عزمنا على ضمان أن تصبح الأصول المجمّدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى عام 2011 متوافرة من جديد لكى ينتفع بها الشعب الليبى فى وقت لاحق يُقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونلتزم بمساعدة السلطات الليبية المعنية على ترويج نزاهة المؤسسة الليبية للاستثمار ووحدتها وحوكمتها الرشيدة، بما فى ذلك عن طريق إجراء تدقيق شامل وذى مصداقية للمؤسسة وفروعها، احترام القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان

ونذكّر بضرورة احترام السلطات الليبية الانتقالية وجميع الجهات الفاعلة فى ليبيا للقانون الدولى احترامًا كاملًا ، ولا سيّما القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك القوانين المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ونشيد بالجهود التى تبذلها السلطات الليبية الانتقالية سعيًا إلى الامتثال لالتزاماتها والوفاء بها، ونحضّ جميع الجهات الفاعلة فى ليبيا على ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية بلا عراقيل وعلى نحو كامل وآمن إلى جميع المحتاجين، سواء كانوا ليبيين أم غير ليبيين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، بما فى ذلك جميع مراكز الاحتجاز.

إيصال المساعدات الإنسانية

وشدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص فى ليبيا، مع الحرص على الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومراعاة القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

وأكد أنّ جميع الأشخاص الذين يقومون بانتهاك القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ومخالفته، سواء كانوا ليبيين أم أجانب، سيخضعون للمساءلة، بما فى ذلك عن طريق التدابير الواردة فى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنها القرار 1970 الصادر فى عام 2011، ونذكّر بالضرورة الملحة لإنهاء جميع انتهاكات لقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان ومخالفتهما فى ليبيا، بما فى ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسّفية، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمهينة، وبضرورة ضمان انتفاع الجميع، ولا سيما النساء والفتيات، بالعدالة فى ما يخصّ قضايا العنف الجنسى والعنف الجنسانى. ونشيد فى هذا الصدد بعمل لجنة الخبراء والناشطين فى مجال حقوق الإنسان الليبيين، التى تعقد معها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اجتماعات بغية وضع تشريعات ملائمة ترمى إلى منع ممارسة العنف ضد المرأة ومكافحته.

المخالفات التى ترتكب بحق المهاجرين

وجاء فى البيان : نلتزم بإدانة جميع الانتهاكات والمخالفات التى ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتيسير هذه الأنشطة، ونعمل على مكافحتها، وإذ نشير إلى أنّ ليبيا ليست طرفًا فى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، نشيد بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ووكالات الأمم المتحدة، صناديقها وبرامجها بغية تنسيق أنشطة توفير المساعدة فى المجال الإنسانى ودعمها وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء. ونعترف بالجهود التى تبذلها السلطات الليبية الانتقالية والتزامها بحل المسائل المتعلقة بالهجرة، بالرغم من التحديات الميدانية التى تواجهها. وندعو إلى تطبيق التدابير القائمة تطبيقًا كاملًا وتقديم تقارير بجميع الانتهاكات إلى لجنة الجزاءات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونذكّر بأنّ جميع الانتهاكات والمخالفات التى ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلًا عن الانتهاكات الأخرى التى ترتكب فى ليبيا إزاء القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والتى تعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر، قد تمثل أساسًا لفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزاءات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

ونذكّر بضرورة تطبيق أحكام خريطة الطريق الليبية بغية احترام الحقوق السياسية والمدنية، ومبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، بما فى ذلك دحض خطاب الكراهية والتحريض على العنف أو استخدامه فى العملية السياسية.

وندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الحريات الأساسية التى تشمل حرية التجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والاعتراف بالدور الجوهرى الذى يضطلع به المجتمع المدنى فى ضمان شرعية العملية الانتخابية، ويجب حماية المجتمع المدنى الليبى الذى يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، بصفتهم شركاء أساسيين وجهات اتصال رئيسة من أجل المساعدة فى ضمان إحلال السلام وإرساء الاستقرار فى العملية السياسية.

تأمين بعثة تقصى الحقائق

وشدد البيان الختامى على أهمية الدور الذى تضطلع به البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق التى كلفها مجلس حقوقا لإنسان التابع للأمم المتحدة فى القرار 43 / 39 المؤرخ فى 22 يونيو 2020 ، فى إثبات الوقائع والظروف وتوثيق الانتهاكات والمخالفات المزعومة التى ترتكبها جميع الأطراف فى ليبيا إزاء القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى منذ بداية عام 2016 ، وبغية ضمان المساءلة التى ينبغى أن تشملها عملية المصالحة الوطنية كذلك، ونأخذ علمًا بالتقرير الذى قدمته البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان فى سبتمبر 2021 فى هذا الصدد.

وندعو إلى تأمين وصول البعثة إلى جميع أنحاء البلاد بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها، ونثنى على جميع الجهود التى تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والتقدم الذى تحرزه فى سبيل إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا وإعادة هيكلتها، ونشيد بتعاونها الكامل والمتواصل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق، وهو ما يشمل الزيارة التى قامت بها البعثة إلى ليبيا من 23 إلى 26 أغسطس 2021.

ونشيد بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالامتثال لجميع التزامات الليبية الدولية والوفاء بها، وذلك مع مراعاة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. ونشدد على أهمية توفير المساعدة التقنية وصقل القدرات فى ليبيا، ونشيد باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية ورحلات المهاجرين واللاجئين الإنسانية الطوعية المتواصلة لمغادرة ليبيا، ونعرب عن تقديرنا لتعاون السلطات الليبية الانتقالية فى هذا الصدد.

ونلتزم بمساعدة السلطات الليبية، عند الاقتضاء، فى وضع نهج شامل يراعى المنظور الجنسانى للتصدى للهجرة والنزوح القسرى، وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وبما يتوافق مع مبادئ التعاون الإقليمى والدولى ويمتثل للقانون الدولى. ونسلّط الضوء على الدور الإيجابى الذى اضطلع به كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى باعتبارها جزءًا من الآلية الثلاثية، وندعوها إلى تكثيف جهودها.