صحة بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1359 مواطنا فى قافلة بسمسطا

وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم الكشف على 1359 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، منهم 76 حالة معمل دم و35 حالة معمل طفيليات والأشعة 15 حالة واستصدار 3 قرارات علاج على نفقة دولة وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وموجات فوق صوتية 43 حالة.
وأوضح أن فعاليات القافلة شملت تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا" الأمراض غير المعدية "الضغط والسكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.
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