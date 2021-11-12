ماكرون: مؤتمر باريس أظهر وحدة المجتمع الدولى تجاه ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن مؤتمر باريس حول ليبيا أظهر وحدة المجتمع الدولى تجاه ليبيا، مؤكدًا أن المؤتمر ناقش العملية الانتخابية المقرر لها فى 24 ديسمبر، والمجتمع الدولى أكد دعمه لهذه الانتخابات قبل وأثناء وبعد إجرائها.





وأضاف ماكرون، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، أن وقف إطلاق النار لا يعنى إحلال السلام، ولذلك فأهم مسألة هو خطوة انسحاب المرتزقة الأجانب. وأوضح الرئيس الفرنسى، أن هناك 300 مرتزق يستعدون لمغادرة ليبيا خلال عقد مؤتمر باريس حول ليبيا، مؤكدًأ أن الدول المشاركة فى المؤتمر ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى أكتوبر 2020 بالكامل.

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