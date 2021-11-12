مستمرة حتى السبت.. الأرصاد تحذر من السيول على بعض المناطق

جدة - نرمين السيد - ودعت الهيئة، عبر بيان لها على موقع "فيسبوك"، إلى توخى الحذر من تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعاية على سلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب – شلاتين - مرسى علم" والصحراء الشرقية.

كما حذرت من تشكل السيول على الطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.