- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ودعت الهيئة، عبر بيان لها على موقع "فيسبوك"، إلى توخى الحذر من تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعاية على سلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب – شلاتين - مرسى علم" والصحراء الشرقية.
كما حذرت من تشكل السيول على الطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستمرة حتى السبت.. الأرصاد تحذر من السيول على بعض المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.