لميس جابر : الأجيال تفتخر بالعقلية العسكرية فى حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وتحدثت خلال حديثها ببرنامج "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن محمد على قرر تأسيس الجيش المصرى فى عام 1820 لأنه اعتبر الجيش هو الدعامة الأساسية لبناء كيان الدولة المصرية، وأشارت إلى أن محمد على كان على قناعات بأن "مصر الحديثة" تحتاج إلى من يحميها بالإضافة إلى التصدى للمغرضين والسند فى معركته لبناء الدولة.

وتابعت أن :"سليمان باشا الفرنساوى أكد لمحمد على أن المصريين خير ما تجدهم فى بناء الجيش لأنهم يتحملون الجلًد وانشراح النفس، وأصلح الأمم لأنهم يمتازون بقوة الأجسام والقناعة، والجلد، والثبات عند الخطر، والتصدى للمحن، والقدرة على الإقدام على المخاطر".