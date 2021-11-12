استمرار توزيع كارت ميزة ببنى سويف لصرف معاش تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - وأشار حسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى - فى بيان لمديرية التضامن، اليوم الجمعة- إلى أن عددا من الإدارات الاجتماعية تعمل اليوم لإنجاز العمل فى تسليم فيزا ميزة لمستحقيها من عملاء تكافل وكرامة.

يذكر أن فيزا "ميزة" تأتى بديلا لفيزا تكافل وكرامة للتسهيل على عملاء الدعم النقدى المشروط والصرف من أى ماكينة صرف آلى. وطالبت وكيل وزارة التضامن من كل مديرى الإدارات الاجتماعية التيسير على مستحقى معاش تكافل كرامة بمراكز وقرى المحافظة فى الحصول على معاشهم الشهرى.