وذكر بيان "الإيسيسكو" أنه جرى، خلال اللقاء الذى جرى اليوم الجمعة فى باريس، على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، أن المالك، وجه الشكر والتقدير لمصر على استضافة المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للإيسيسكو، مثمنا موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على انعقاد المؤتمر العام للإيسيسكو تحت رعايته الكريمة.
وأضاف البيان، أن مدير "إيسيسكو"، ووزير التعليم العالى، ناقشا برنامجى اجتماع المجلس التنفيذى ودورة المؤتمر العام، وقوائم المشاركين، والترتيبات الجارية حاليا للخروج بالاجتماعين على أفضل ما يكون، وكذلك إبراز الأنشطة الموازية، التى سيتم تنفيذها خلال فترة الانعقاد.
من جانبه، جدد وزير التعليم العالى، التأكيد على بذل كل الجهد لضمان نجاح اجتماع المجلس التنفيذى ودورة المؤتمر العام للإيسيسكو فى القاهرة، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين، معتبرا أنها مناسبة لتطوير التعاون بين مصر والمنظمة فى مجالات اختصاصها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير إيسيسكو يناقش ترتيبات استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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