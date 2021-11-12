مدير إيسيسكو يناقش ترتيبات استضافة مصر للدورة الـ14 للمؤتمر العام للمنظمة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة، مستجدات الترتيبات باستضافة مصر الدورة 42 للمجلس التنفيذى والدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل.





وذكر بيان "الإيسيسكو" أنه جرى، خلال اللقاء الذى جرى اليوم الجمعة فى باريس، على هامش الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، أن المالك، وجه الشكر والتقدير لمصر على استضافة المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للإيسيسكو، مثمنا موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على انعقاد المؤتمر العام للإيسيسكو تحت رعايته الكريمة.

وأضاف البيان، أن مدير "إيسيسكو"، ووزير التعليم العالى، ناقشا برنامجى اجتماع المجلس التنفيذى ودورة المؤتمر العام، وقوائم المشاركين، والترتيبات الجارية حاليا للخروج بالاجتماعين على أفضل ما يكون، وكذلك إبراز الأنشطة الموازية، التى سيتم تنفيذها خلال فترة الانعقاد.

من جانبه، جدد وزير التعليم العالى، التأكيد على بذل كل الجهد لضمان نجاح اجتماع المجلس التنفيذى ودورة المؤتمر العام للإيسيسكو فى القاهرة، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين، معتبرا أنها مناسبة لتطوير التعاون بين مصر والمنظمة فى مجالات اختصاصها.