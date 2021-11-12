الرئيس السيسى يصل مقر منظمة اليونيسكو في باريس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر منظمة اليونيسكو في باريس للمشاركة في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها.

وشهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، رسالة واضحة للأشقاء الليبين.

وفي ختام كلمته، قال الرئيس السيسى:" اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة. وفي هذا، ستجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاءً لمصالح بلادكم العليا، ويداً تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيماناً من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والأفريقي والمصير المشترك".