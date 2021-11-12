/660924/عالم-أزهري-الجن-سرق-أموال-من-منزلي-فيه-جن-حرامية-فيديو

قال الدكتور محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف أن الجن يمكنه أن يسرق الأموال والذهب، مستشهداً بالقرآن الكريم في سورة الجن، "وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا".

دوت الخليج

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال فيديو له ليرد على تساؤل البعض بشان هذه الاشكالية، مضيفا:" هذه المشكلة متواجدة في منزله ومنزلك والكثير من المنازل»، لافتا انه مر بأحد هذه الأفعال في منزله.

محمد ابو بكر: اختفاء الاموال من المنزل قد يكون بسبب الجن

وتابع:" عالم الجن كعالم البشر منهم الجيدون ومنهم السيئون، اختفاء الاموال من المنزل قد يكون الجن قام بسرقته لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة، مفسرا أن هذا الامكر قد يتم من أجل الجن نفسه أو الساحر الذي سخره. ونوه ابو بكر ، ان الجن قد يوقع بينك وبين احد الاشخاص عن طريق سرقة أشيائك ووضعها عند غيرك، ويأتي لك في هيئة خاطر أو رؤية ليخبرك أن أشيائك الضائعة عند هذا الشخص في هذا المكان.

ولفت ان الجن والشياطين لا يستطيعون السرقة من الأشياء المغلق عليها أو المغطاة أو المربوطة، إضافة إلى ما ذكر اسم الله عليه.

خطوات لتجنب سرقة الجن منزلك

ولتفادي هذا الامر ترك نصح ابو بكر بقول هذا الدعاء، :" بسم الله اتركك في أمان الله وضمان الله ختي احتاج إليكِ ".

وعدد ابو بكر عدة خطوات لتجنب السرقة وهي:"أحضار بعض الماء والملح بعد آذان العصر، وقراءة بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المتبع نحتجب، وبأسمائه الحسني عائذون من الأبالسة ومن شر شياطيين الإنس والجن ومن شر معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابةٍ أنت أخذ بناصيتها، إني ربي على صراط مستقيم، أعوذ بك بما استعاذ به موسي وعيسي وإبراهيم الذي وَفَي ومحمد عليهم الصلاة والسلام من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقي، عليها.

وتابع:" ثم قراءة العشر الآيات الأولي من سورة الصافات، ثم رش هذه المياه مع دخول الليل في جميع أركان المنزل ما عدا الحمام، ومع مراعاة عدم المشي على هذه المياه".