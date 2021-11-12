غادة عادل تطرح البرومو الدعائي لفيلم «المحكمة»..فيديو

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طرحت الفنانة غادة عادل البرومو الدعائي لفيلمها الجديد «المحكمة» الذي شهد مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تمس المجتمع المصري، من تحرش إلى إغتصاب لقضايا قتل، والتحول الجنسي، وغيرها.

دوت الخليج يرصد البرومو الدعائي لفيلم المحكمة

وتناول برومو الفيلم العديد من القضايا، منها القتل، حيث أن الفنانة غادة عادل متهمة بقتل والدتها الفنانة حنان سليمان، بينما الفنانة نجلاء بدر متهمة بوجود بعض اللقطات المُخلة في فيديو كليب شاركت به، هذا إلى جانب تحرش الفنان فتحي عبد الوهاب بالفنانة ليلى زاهر، واغتصاب الفنانة مايان السيد على أيدي الفنان أحمد داش.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

قصة فيلم المحكمة

ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

جميلة عوض تشوق الجمهور لفيلم المحكمة

وكانت شوقت الفنانة جميلة عوض الجمهور لفيلمها الجديد «المحكمة» بطريقة مختلفة من خلال كشف تفاصيل شخصيتها خلال العمل بطريقة مثيرة.

ونشرت جميلة عوض البوستر الخاص بفيلم «المحكمة» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: «خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها عاليا، فيلم المحكمة عن قصص واقعية،‎24/11/2021 بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج : أحمد السبكي، تأليف : أحمد عبد الله، إخراج : محمد أمين».