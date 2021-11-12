/660923/مجموعة-مصر-الجابون-تحقق-فوز-ثمين-على-ليبيا-بهدف-نظيف

انتهت أحداث مباراة ليبيا والجابون بنتيجة هدف دون رد، للأخير في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب الجابون بهذا الفوز استعادة صقة لاعبية، قبل لقاء المنتخب المصري في السادس من نوفمبر الجاري في لقاء ختام الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن الجدير بالذكر يلتقي المنتخب الجابوني مع فراعنة مصر في الـ 16 عشر، في لقاء الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون المقرر اقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالي في ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

موعد مباراة مصر وانجولا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وانجولا في الساعة التاسعة مساء علي ملعب 11 نوفمبر، على الأرضي الأنجولية، في لقاء إياب الدور الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أربع وجوه جديدة لأول مرة: مروان حمدي- محمود جاد – أحمد ياسين- إمام عاشور

لاعبين عادوا مرة أخرى بعد أستبعاده في المعسكر الأخير: محمد شريف – محمد مجدي أفشة- محمود علاء- مصطفى فتحي- أحمد ياسر ريان

أبرز اللاعبين المستبعدين: طارق حامد- أحمد السيد زيزو- رمضان صبحي- محمد بسام- أحمد حسن كوكا- محمد عبد الشافي- عمر مرموش "للإصابة".