/660925/ترتيب-مجموعة-مصر-قبل-لقاء-انجولا-بتصفيات-كأس-العالم

شهدت مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022ن على العديد من الإختلافات في مراكز الترتيب بعد فوز الجابون اليوم على ليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ترتيب مجموعة مصر قبل لقاء انجولا: المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط. المركزالثاني: منتخب الجابون برصيد 7 نقاط. المركز الثالث: منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط. المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب مجموعة مصر قبل لقاء انجولا بتصفيات كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.