«يلا تعالي لدنيتنا»..رنا سماحة تستعرض الأيام الأخيرة من حملها

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كشفت الفنانة رنا سماحة شكلها في الأيام الأخيرة من حملها مع الجمهور، في إشارة منها إلى تشوقها لرؤية مولودتها الجديدة.

دوت الخليج يرصد استعداد رنا سماحة لإستقبال مولودتها الجديدة

ونشرت سماحة فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به ببطن منتفخة للغاية ناتج عن الشهر الأخير من الحمل، وعلقت عليها، قائلة: “يلا تعالى لدنيتنا”.

رنا سماحة تشارك بالأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي

أعربت الفنانة المصرية عن سعدتها بتقديم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك ضمن دورته السادسة التي ستنطلق من يوم 4 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

ونشرت رنا سماحة فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها: “سعيدة جدًا بمشاركتي في الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.، المهرجان ترأسه شرفيًا، النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة”.

رنا سماحة تكشف عودتها لزوجها سامر أبو طالب

هذا، وخرجت المطربة رنا سماحة لأول مرة بعد إعلانها عن عدم رغبتها في التصريح بأي شيئ يخص حياتها الشخصية أو عن علاقتها بزوجها الملحن سامر أبو طالب، للتعليق على إعتذار زوجها لها عن الإختلاف الذي نشب بينهم مؤخرا، والذي تم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأثار الجدل حولهما، اذ أعادت سماحة نشر إعتذار زوجها سامر أبو طالب، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله يا حبيبي ربنا يخلينا لبعض يا رب ،ويخليك ليا ولمالك يا رب ويبعد عننا اي حاجه وحشه، عيشنا فتره صعبه والحمدلله انها عدت ،مفيش بنا أسف يابو مالك،ربنا ميحرمناش من بعض ويحفظ بيتنا ويكبر ويعمر بوجودك وسطنا يا رب امين ،بحبك يا جوزي".

الجدير بالذكر أنه بدأت رنا سماحة في الظهور على مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدما نشرت فيديو لها عبر موقع انستجرام، كاشفة عن حملها بابنتها الأولى من زوجها الملحن سامر أبو طالب، فقالت: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “، ثم بعدها تداولت أنباء انفاصلها عن سامر أبو طالب.