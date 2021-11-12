عاجل.. السيسى يصل لمقر منظمة اليونسكو للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر منظمة اليونسكو فى باريس، للمشاركة فى احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر منظمة اليونسكو فى باريس، للمشاركة فى احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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