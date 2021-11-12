عاجل.. السيسى: مصر تحرص على صياغة الاتفاقيات الدولية فى إطار اليونسكو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تحرص على التعاون المستمر مع اليونسكو بهدف حماية المناطق الآثرية المسجلة على قائمة التراث العالمى، كما تولى مصر اهتماما دائما للمشاركة الفعالة فى مختلف أجهزة المنظمة وأنشطتها وبرامجها الفنية فى مختلف المجالات.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو، اليوم الجمعة، أن مصر تحرص على صياغة ومتابعة الاتفاقيات الدولية فى إطار المنظمة، كالاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافى والطبيعى لعام 1972. وتابع: "من الضرورى التركيز على الأهداف والمجالات التى أنشئت من أجلها المنظمة فى التربية والعلوم والثقافة، وعلى رأسها رفع مستوى التعليم وحماية التراث الثقافى وتناغم التراث والحضارات فى إطار احترام سيادة الدول وخياراتها".

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