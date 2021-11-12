عاجل.. الرئيس السيسى: مصر تحرص على التعاون المستمر مع اليونسكو

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو تكتسب طابعا خاصا كونها تمثل احتفاءً عالميا بالدور الذى تقوم به المنظمة منذ إنشائها فى الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجمعية للإنسانية، فضلا عن نشاطها فى التعليم والتكنولوجيا ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية فى جميع أنحاء العالم.





وهنأ السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى ال75 لتأسيس اليونسكو، اليوم الجمعة، المديرة العامة على إعادة انتخابها لفترة ثانية متمنيًا لها التوفيق فى مهمتها. وأوضح أن مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو، حيث تطورت علاقتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة، ويعد مشروع التعاون لإنقاذ معبدى أبوسمبل وجزيرة فيلة من الغرق والذى استمر على مدار عقدين فى القرن الماضى أحد أبرز تجليات هذا التعاون.

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