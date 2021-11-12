عاجل.. السيسى: مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو، اليوم الجمعة، أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود، لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأشار الرئيس السيسى فى كلمته إلى أن مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدى أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذى استمر على مدار عقدين من القرن الماضى، يعد أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة فى تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها فى حماية التراث العالمى.

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