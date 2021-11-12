عاجل.. السيسى خلال احتفالية اليونسكو: مصر ستقدم للعالم أحد أكبر المتاحف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الاحتفالية بمرور 75 عاما على تأسيس اليونسكو تتزامن مع الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع الآثار فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى تجلت فى العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة ومشروعات ترميم وتأمين الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصرى.





وأضاف السيسى، خلال كلمته فى احتفالية الذكرى الـ75 لتأسيس اليونسكو، اليوم الجمعة، أنه تم افتتاح عدد من المتاحف الجديدة فى مقدمتها المتحف القومى للحخضارة المصرية، الذى تابع العالم حفل افتتاحه وموكب المومياوات الملكية الذى تضمنه. وأوضح أن مصر ستقدم للعالم المتحف المصرى الكبير الذى سيمثل أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها ثراءً، ومتحف الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية جديدة.

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