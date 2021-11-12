عاجل.. كلمة السيسى فى حفل اليونسكو: المتحف الكبير ستقدمه مصر للعالم قريبا

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس اليونسكو:

أصحاب السعادة والفخامة والسمو،

السيدة/ "أودريه أزولاى"، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو،

السيدات والسادة،

اسمحوا لى أن أعبر عن سرورى للتواجد معكم اليوم فى الاحتفالية الخاصة بمرور 75 عاما على إنشاء منظمة اليونسكو، وهى مناسبة تكتسب طابعا خاصا كونها تمثل احتفاء عالميا بالدور الذى تضطلع به المنظمة منذ إنشائها فى الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجمعية للإنسانية، فضلا عن عملها فى دعم التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية فى جميع أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ السيدة المديرة العامة على إعادة انتخابها لفترة ثانية، متمنيا لها التوفيق فى مهمتها.







السيدات والسادة،

تفخر مصر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ولقد تطورت علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة. ويعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدى أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذى استمر على مدار عقدين من القرن الماضى، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة فى تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها فى حماية التراث العالمى.

ومنذ ذلك الحين تحرص مصر على التعاون المستمر مع المنظمة بهدف حماية المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى، كما تولى مصر اهتماما دائما للمشاركة الفعالة فى مختلف أجهزة المنظمة وأنشطتها وبرامجها الفنية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك صياغة ومتابعة الاتفاقيات الدولية فى إطار المنظمة، كالاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافى والطبيعى لعام 1972.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية فى مسيرة المنظمة، فإننا نؤكد على أهمية تركيزها على الأهداف والمجالات التى أنشأت من أجلها فى مجالات التربية والعلوم والثقافة وعلى رأسها رفع مستوى التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية، وحماية التراث الثقافى والتعريف به، والعمل على تناغم الثقافات والحضارات، وذلك فى إطار احترام سيادة الدول وخياراتها، والابتعاد عن تسييس عملها.

السيدات والسادة،

تتزامن هذه الاحتفالية مع الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع الآثار فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والتى تجلت فى العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، ومشروعات ترميم وتطوير وتأمين الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصرى بكافة مراحله، وافتتاح عدد من المتاحف الجديدة فى مقدمتها "المتحف القومى للحضارة المصرية" الذى تابع العالم حفل افتتاحه و"موكب المومياوات الملكية" الذى تضمنه، كما ستقدم مصر إلى العالم قريبا "المتحف المصرى الكبير" الذى سيمثل أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها ثراء، و"متحف العواصم المصرية" فى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها، لتصبح هذه المتاحف منارات لتقديم وعرض ثراء وتنوع الحضارة المصرية للعالم أجمع.

السيدات والسادة،

الحضور الكريم،

مجددا أتوجه بالتهنئة إلى منظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيسها، متطلعا إلى تعزيز علاقات التعاون المثمر معها، وذلك امتدادا للشراكة الطويلة بين مصر والمنظمة على مدى عقود، والتى نتطلع إلى مزيد من تطويرها وتعميقها، تنفيذا لأهداف المنظمة النبيلة فى خدمة الثقافة والعلوم والحضارة الإنسانية.

وشكرا.