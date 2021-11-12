إنفوجراف.. رسائل الرئيس السيسى إلى الشعب الليبى من مؤتمر باريس

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى رسائل الرئيس السيسى إلى الشعب الليبى:- تأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المؤتمر تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى.

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