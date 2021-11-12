رئيسة «القومى للمرأة»: مناهضة العنف أحد أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن أحد أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس فى الوقت الحالى هو ملف مناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا، وذلك فى ضوء استراتيجية تمكين المرأة 2030.





جاء ذلك فى تصريحات لها على هامش مشاركة المجلس، اليوم الجمعة، فى فعاليات النسخة الثانية من يوم "Yes Yoga Day" تحت عنوان "سكون.. بداية مصير جديد" والذى يقام تحت رعاية المجلس ووزارة التضامن الاجتماعى، وينظمه كل من بنك الإسكندرية من خلال مبادرته لتمكين المرأة "غالية" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بهدف مكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام.

وأكدت رئيسة المجلس، أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو من أهم السبل لمساعدة المرأة على مواجهة العنف ضدها، مشيرة إلى أن المجلس مهتم بمساعدة الفتيات والنساء على اكتساب المزيد من المهارات تساعدهن على إيجاد فرصة عمل وتدريبهن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومساعدتهن على تطوير المنتجات والحرف التراثية، والتعرف على متطلبات السوق، مما يدعم وصول السيدة إلى أن تصبح رائدة أعمال مسئولة عن عملها الخاص.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة مشكلة مجتمعية خطيرة تحدث على المستوى العالمى وفى جميع المجتمعات، مشيرة إلى أنه فى سبيل مواجهة هذا العنف بجميع أشكاله من الضرورى العمل على توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية، والتأكد من اتخاذ السبل اللازمة لمنع تعرض المزيد من النساء والفتيات للعنف.

وأشارت إلى أهمية العمل على توعية أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات والحملات المتنوعة بخطورة هذه القضية والآثار السلبية المترتبة عليها سواء على المرأة أو أفراد أسرتها.

وقالت إن المجلس القومى للمرأة، يتعاون مع بنك إسكندرية فى تنفيذ مبادرة "غالية" التى تهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن المجلس القومى للمرأة بدأ فى تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" فى 2017، والذى ينفذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق شؤون اللاجئين- والحكومة اليابانية.

وأكدت أن المشروع يعد نموذجا ناجحًا ويحتذى به فى دمج المرأة الوافدة فى أنشطة المجتمع، حيث يقوم المجلس بفتح أبوابه لتنمية مهارات المرأة المصرية والوافدة ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، والتى تدر عليها دخلا يحسن من مستوى المعيشة ويوفر لها ولأسرتها حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة شارك على هامش الفعالية بمعرض لمنتجات السيدات، وتم عرض منتجات متنوعة لـ 11 سيدة من قاعدة بيانات رائدات الأعمال لدى المجلس.