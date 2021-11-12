الرئيس السيسى من اليونسكو: مصر ستقدم للعالم المتحف الكبير أكبر المتاحف وأكثرها ثراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاحتفالية التى نشهدها اليوم فى اليونسكو، تتزامن مع الطفرة الهائلة التى شهدها قطاع الاثار في مصر، مؤكدا أن مصر ستقدم إلى العالم المتحف المصرى الكبير، الذى سيمثل أكبر المتاحف في العالم وأكثرها ثراء.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في احتفالية منظمة اليونسكو، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المنظمة، أن مصر لديها تجربة مهمة فى تاريخ عمل المنظمة لحماية التراث العالمى، مشيرا إلى مشاركة اليونسكو مع مصر فى إنقاذ جزيرة فيلة ومعبد أبو سنبل من الغرق وحمايتهما.