/660927/اجتماع-لجنة-الاتصال-لمجموعة-المانحيين-الدوليين-لدعم-فلسطين-في-17-نوفنبر-بأوسلو

دوت الخليج

اجتماع لجنة الاتصال لمجموعة المانحيين الدوليين لدعم فلسطين في 17 نوفنبر بأوسلو

يأتي ذلك بمشاركة ممثلين عن فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المانحة الأوروبية والعربية ودول مانحة أخرى.

تطوير الأساس المؤسسي للدولة الفلسطينية

ويعتبر الهدف من اللجنة هو تطوير الأساس المؤسسي والاقتصادي للدولة الفلسطينية المقامة على أساس حل الدولتين المتفاوض عليه.

تحديات الاقتصاد الفلسطيني

وقد واجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبيرة لسنوات عديدة ولا يزال يعاني ، كما ازداد الوضع تدهوراً نتيجة لفيروس كورونا كوفيد -19 ، وارتفاع مستويات الإصابة به في فلسطين، بالإضافة إلى تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على غزة في مايو 2021 .

وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز كبير في الميزانية، كما أن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، حيث أن الوضع ، في كل من الضفة الغربية وغزة، يدعو للقلق.

بارقة أمل حول تحسن العلاقات بين الطرفين

في الوقت ذاته، فإن الزيادة الأخيرة في الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين تبعث الأمل في أن العلاقات بين الطرفين سوف تتحسن، وسوف يعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 15:18 بتوقيت أوسلو حيث ستستعرض وزيرة الخارجية أنيكن هويتفيلدت أهم نقاط الاجتماع والإجابة على الأسئلة .