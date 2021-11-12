/660929/8-دقائق-أمام-مصر-يختتم-بها-قائد-المنتخب-الأنجولي-مسيرته-الدولية

شهدت الدقيقة الـ 8 من عمر مباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

تصريحات قائد أنجولا قبل الإعتزال

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

ويشهد لقاء منتخب انجولا ومصر، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا، على العديد من الحضور والذي جاءت لتودع قائد المنتخب الوطني، والذي قادهم في العديد من المباريات.

ويدخل المنتخب المصري لقاء اليوم بكل اسلحتة المحترفة لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، ويتأهل للدور النهائي من التصفيات، ويقود هجومة المتوقع الفرعون محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تشكيل منتخب مصر أمام اتجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح .

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.