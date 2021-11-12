660933 /660933/غادة-علي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن- الايقاف-غير-المبرر-لمركز-الإرشاد-الزراعي-بقرية-القصر- في-الواحات 09:49 م - الجمعة 12 نوفمبر 2021 أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيثية شباب الاحزب، عن تقدمها بطلب إحاطة بشأن الايقاف غير المبرر من وزارة الزراعة لمركز الإرشاد الزراعي بقرية القصر، وذلك عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس. دوت الخليج وقالت النائبة غادة علي أن طلب الاحاطة جاء بسبب الايقاف غير المبرر من وزارة الزراعة لمركز الإرشاد الزراعي بقرية القصر “ الواحات البحرية ، والمنشأ منذ عام ٢٠٠٠ ومكون من دورين ويحتوي على قاعة محاضرات ومعمل لانتاج طفيل التريكوجراما، والذي بعد اهدارا للمال العام واهمالا للدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مواجهة أزمة تسوس النخيل من خلال انتاجه الطفيل التريكو جراما والذي يتغذى بدوره على الذات لمار تخيل البلح والتي تعد أكبر عائق في زيادة صادرات التمور والتي تعد في الطريقة الحيوية الأمنة للانسان”. تابع موقع دوت الخليج علي

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