شوقى علام: عدم توثيق الزواج بغرض الحصول على المعاش تحايل على القانون

جدة - نرمين السيد - قال الأستاذ الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الاهتمام بموضوع حماية الأسرة من أهم الموضوعات التى ينبغى أن تطرح مرارا وتكرارا لنصل إلى مرحلة وعى حقيقى بما يحمى الأسرة المصرية؛ لأننا إذا اتخذنا الإجراءات الكفيلة بالحماية؛ فإننا بلا شك سنضمن مجتمعا متماسكا، وهذا هو هدف الشرع الإسلامى من كل الأحكام التى تعلقت بالأسرة.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، مضيفا أن رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وصفت بأوصاف عديدة فى القرآن الكريم، لعل من أجلها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعى والرسمى يتصف بسمات معينة، ويمر بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءا من خطبة تشتمل على حوار راق وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد… وغيرها من الأمور المتفق عليها عرفا والموافقة للشرع؛ خلافا لأشكال الزواج التى أتى الإسلام لتغييرها والتى كانت تضيع الحقوق والأنساب.

ولفت فضيلة المفتى النظر إلى أن المقصد الأسمى من الزواج هو توفير السكن والمودة وتحقيق الوئام وحصول التوافق فى العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ وقد أرسى الشرع الشريف للأسرة الأسس المتينة والآداب الحكيمة الضابطة لهذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ؛ حتى تكون بمراعاتها موضع سكينة واطمئنان، ومحل هدوء وسعادة للزوجين؛ كما قال الله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ [الروم: 21].

وأضاف مفتى الجمهورية أن الزوجين فى أشد الحاجة إلى التبصير بنعمة الوئام التى من المفترض أن تسرى بينهما، مشيرا إلى أنه بطبيعة الحال يحتاج الزوجان إلى ذكاء فى الفهم والتعامل فيما بينهما حتى تتحصن العلاقة الزوجية من الهزات والعواصف؛ وخاصة فى السنوات الخمس الأولى من الزواج التى تعرف بالسنوات الخطرة بسبب خوض الطرفين مرحلة جديدة من مراحل حياتهما.

وأكد فضيلة أ. د. شوقى علام مفتى الجمهورية، أن عقد الزواج له طبيعة خاصة باعتباره ميثاقا غليظا؛ فهو يختلف عن باقى العقود الأخرى فيرتب نوعا مميزا من العلاقات وشكلا فريدا من الامتزاج ليس فقط بين الزوجين، بل بين أسرة وأقارب كل منهما، وهذا من امتنان الله تعالى على الأمة الإنسانية من أجل اتصال حلقاتها وارتباط أفرادها بعضهم ببعض وإشاعة الشعور بالطمأنينة والأمان بينهم.

وفى رده على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد قال فضيلته: إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالا حراما لا يحل أخذه، وغير قانونى، بل يعتبر عملا محرما؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذى تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

وعن مبالغة البعض فى مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كناية عن الرغبة فى عدم الانفصال مستقبلا؛ قال فضيلته: يجب الالتزام بما جاء به الشرع، فضلا عن دخول هذه الأفعال فى نطاق الاستهزاء بهذا الميثاق الغليظ.

وشدد فضيلة المفتى على أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدى إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعى هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلا كان زواجا محرما، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وحذر فضيلة المفتى من الدخول فى زيجات لا تتفق مع الشرع بأسماء لا أساس لها من الصحة، إذ من شأنها أن تهدر الحقوق وتضيع الأنساب؛ مؤكدا أن زواج المتعة بشكله المنتشر وخاصة بين الشاب والفتاة دون علم أحد باطل شرعا لافتقاده الضمانات التى تحفظ الحقوق، والواقع شهد بذلك، وكذلك زواج الصغيرات تحت السن المنصوص عليها قانونا وهو 18 عاما؛ وغيرها من أشكال الزواج الأخرى. وناشد فضيلته أولياء الأمور بعدم الإقدام على تزويج الأولاد والبنات قبل السن القانونية، مشيرا إلى أن مخالفة القانون بعدم توثيق الزواج فيه مخالفة شديدة للشرع وولى الأمر المنظم لهذه القوانين التى ألزمت الزوجين بتوثيق زواجهما.