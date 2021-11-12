أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوى الهمم: نفسى فى صورة مع الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استضافة رمضان ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق على قناة "dmc"، فيما قال والده إن أحمد حفظ القرآن دون معلم، وإنه يعتبر ابنه هدية من ربنا.

تابع الأب: "أحمد مدخلش مدارس أو حاجة، وحافظ القرآن بالتلقى على إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ ولكن لا يكتب، ويعرف الوقت دون أن ينظر إلى الساعة".

من جهته، شدد فايق على أن من حق أحمد أن يدخل المدرسة ويستكمل تعليمه لأنه نابغة ويشرف أى مكان ينتمى إليه، كما أنه "بركة"، واصفا إياه بأنه "نفحة ربانية"، حيث أنه يبلغ من العمر 18 عاما ويحفظ كتاب الله برقم الآية والسورة والحزب.

شاهد من

كما قدم البرنامج تحديا لـ أحمد رمضان، حيث قال له فايق الآية ليرتلها الشاب ويسرد معلومات عنها.

"مصر تستطيع" يقدم حلولا مبتكرة لتنمية مهارات الشباب والأطفال العلمية، ويلقى الضوء على نماذج مصرية تصدرت العالم فى مسابقات وتصنيفات دولية داخل الوطن ومن خارجه، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام السابعة مساء.