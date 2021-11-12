إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن ليبيا فى مؤتمر باريس

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جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال كلمته إنه يتطلع إلى نجاح إتمام الاستحقاق الانتخابى وخروجه بالشكل الذى يليق بعراقة ليبيا، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت على إيجاد أرضية مشتركة لإطلاق حوار وطنى.
ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى أمام مؤتمر باريس:
وقال الرئيس: "لا يفوتنى أن أشيد فى هذا السياق بالإجراءات المتخذة للإعداد للانتخابات"، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار الدائم فى ليبيا له متطلبات تتمثل فى إتمام المصالحة الشاملة.
وشدد على أن مصر مستعدة لدعم تنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة وتوحيد مؤسسات الدولة، داعيا إلى ضرورة تحديد مدى زمنى واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
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