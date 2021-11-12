اختتام برنامج المعسكر الصيفى الافتراضى لـ «واعظات الأزهر»  

جدة - نرمين السيد - اختتمت واعظات الأزهر الشريف، مساء اليوم، المعسكر الصيفى الافتراضى الذى أقيم ضمن برنامج واعظات مع فتيات، حيث اشتمل المعسكر على كثير من المحاور من أبرزها: مقرأة القرآن الكريم، الرسائل الدعوية، عبادات القلوب، فقه الفتاة، التنمية البشرية، معاملة النبى صلى الله عليه وسلم، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية لواعظات الأزهر بما يلبى احتياجات شريحة مهمة فى المجتمع.





وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذى حضر فعاليات اختتام البرنامج الذى عقد الليلة عبر برنامج zoom، إن هذه البرامج الإلكترونية تأتى استكمالًا للبرامج المباشرة وتحقق جانبًا مهمًا من احتياجات السيدات اللاتى لا يستطعن التواصل المباشر، كما أنها تمنحهن الفرصة فى التواصل المستمر مع واعظات الأزهر والاستفادة فى جوانب علمية وشرعية متنوعة.

كما أثنى عيّاد على هذه الجهود المقدمة من واعظات الأزهر، مؤكدًا أنها تمثل استكمالًا لمسرة واستراتيجية عمل الوعاظ بالأزهر بما يدعم الوصول إلى جميع فئات المجتمع من الرجال والناس ويحقق رسالة الأزهر فى الجانب الدعوى والتوعوى.

من جانبها، أشارت الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات والمشرفة على البرنامج، أن البرنامج استمر على مدار شهرين كاملين بمشاركة واعظات الأزهر بشكل يومى فى هذا البرنامج المكثف الذى كان يُفتتح بعد صلاة الفجر وتُختتم فعالياته مع صلاة العشاء، ويقدم وجبة علمية مكتملة فى محاور متنوعة.

وأوضحت شاهين أن البرنامج الذى تم تكريم المشاركات فيه الليلة من الجمهور العام وتقديم شهادات تقدير لهن على التزامهن، شهد إقبالًا من جانب السيدات والتزام بالحضور فى مختلف فعالياته، كما أن هناك –أيضًا- مطالب من جانبهن بتكرار مثل هذه البرامج المهمة.