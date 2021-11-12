المفتى: زواج المتعة باطل شرعا لافتقاده الضمانات التى تحفظ الحقوق

جدة - نرمين السيد - حذر الأستاذ الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، من الدخول فى زيجات لا تتفق مع الشرع بأسماء لا أساس لها من الصحة، إذ من شأنها أن تهدر الحقوق وتضيع الأنساب.





وخلال لقائه الأسبوعى فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، أوضح المفتى أن زواج المتعة بشكله المنتشر وخاصة بين الشاب والفتاة دون علم أحد باطل شرعا لافتقاده الضمانات التى تحفظ الحقوق، والواقع شهد بذلك، وكذلك زواج الصغيرات تحت السن المنصوص عليها قانونا وهو 18 عاما؛ وغيرها من أشكال الزواج الأخرى. وناشد علام أولياء الأمور بعدم الإقدام على تزويج الأولاد والبنات قبل السن القانونية، مشيرا إلى أن مخالفة القانون بعدم توثيق الزواج فيه مخالفة شديدة للشرع وولى الأمر المنظم لهذه القوانين التى ألزمت الزوجين بتوثيق زواجهما.

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