بسبب محمد صلاح.. مشجع ينزل أرضية ملعب مباراة مصر وأنجولا «صور»

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شهدت نهاية أحداث الشوط الاول بين منتخب مصر وانجولا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا، على تخطي مشجع انجولي الحراس، والنزول لأرضية ملعب المباراة من أجل ألتقاط صورة مع الفرعون المصري محمد صلاح.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب المصري والمنتخب الأنجولي بتقدم الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وسجل الدولي المصري محمد النني الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من خلال تسديدة قوية.

الهدف الامل لمنتخب مصر

محمد شريف يمرر للملك محمد صلاح و النني يسجل



تابع : @masrkora#مصر_انجولا #ANGEGY pic.twitter.com/R6d3dwAxxx — ميديا الكورة المصرية (@koramasr3) November 12, 2021

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

قائد منتخب الانجولي

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".

ويدخل المنتخب المصري لقاء اليوم بكل اسلحتة المحترفة لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، ويتأهل للدور النهائي من التصفيات، ويقود هجومة المتوقع الفرعون محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تشكيل منتخب مصر أمام اتجولا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح .

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.